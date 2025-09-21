الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
عمار بن حميد يعزي في وفاة أرملة المرحوم ناصر بن أحمد الريسي

عمار بن حميد لدى تقديمه واجب العزاء لأحمد ناصر الريسي وذوي الفقيدة بحضور عبد العزيز بن حميد وراشد بن حميد وحميد بن عمار وفي الصورة محمد البواردي (الصور من وام)
22 سبتمبر 2025 01:43

أبوظبي (وام) 

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة بنت حمد بن علي العرياني، أرملة المرحوم ناصر بن أحمد الريسي ووالدة اللواء أحمد بن ناصر الريسي وخالد بن ناصر الريسي وصقر بن ناصر الريسي وعبدالعزيز بن ناصر الريسي. 
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بأبوظبي، أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. 

رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان.

واجب العزاء
عمار بن حميد النعيمي
عجمان
ولي عهد عجمان
