قائد الحرس الوطني يزور قرية زايد التراثية

زار اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، أمس، قرية زايد التراثية في منطقة غليلة برأس الخيمة، حيث كان في استقباله سعيد علي لحه الشحي، مؤسس القرية. وتجوّل قائد الحرس الوطني في أقسام وقاعات القرية ومكتبتها التي تضم 7 آلاف كتاب متنوع، إلى جانب مقتنياتها الأثرية والتراثية، واطلع من خلالها على الوثائق والصور القديمة التي تجسد تاريخ المنطقة وتوثق ماضي الإمارات.

ودوّن العامري كلمة في سجل الزوار، أبدى فيها إعجابه بما يحتويه هذا الصرح التاريخي الوطني، الذي أُنشئ تعزيزاً للهوية الإماراتية، وتخليداً للتراث والموروثات المادية.