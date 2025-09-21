الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وفد إماراتي يزور بلجيكا لتعزيز التعاون في الطاقة والاستدامة

الوفد عقد لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين البلجيكيين (وام)
22 سبتمبر 2025 01:43

بروكسل (وام)

اختتم وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، زيارة رسمية ناجحة إلى مملكة بلجيكا، هدفت إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة.
وجاءت هذه الزيارة عقب الزيارة الرسمية التي قام بها معالي ماكسيم بريفو، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي في بلجيكا إلى أبوظبي، والتقى خلالها بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.
وعقد الوفد الإماراتي، خلال الزيارة، لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من كبار المسؤولين البلجيكيين، من بينهم معالي ماثيو بيهيت، وزير الطاقة، ووليم فان دي فورد المبعوث الخاص للمناخ والبيئة، إلى جانب بعض قادة قطاعات الطاقة والاستدامة والشؤون الأكاديمية في بلجيكا.
وأكدت المناقشات التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز شراكات استراتيجية تدعم أمن الطاقة، وتسرّع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
كما تضمنت الزيارة استضافة سفارة دولة الإمارات حفل استقبال رفيع المستوى جمع كبار المسؤولين من الجانبين الإماراتي والبلجيكي.
وفي تعليقه على الزيارة، قال عبدالله بالعلاء: «تعكس هذه الزيارة التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز العلاقات مع بلجيكا، والعمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي، مثل الطاقة النووية والمتجددة والمياه والابتكار».

شريك موثوق
أكدت الزيارة على مكانة الإمارات كشريك دولي موثوق في دفع عجلة التحول العالمي في قطاع الطاقة، وأرست أسس التعاون مع بلجيكا. وضم الوفد ممثلين بارزين من «مصدر»، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية «ENEC»، وجامعة خليفة.

 

