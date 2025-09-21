الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

44 مليون درهم قيمة تمويلات مشاريع المواطنين المقدمة من «رواد»
22 سبتمبر 2025 01:43

أبوظبي (وام) 

أكدت فاطمة حسن العلي، مديرة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، أن المؤسسة تواصل جهودها في تمكين رواد الأعمال ودعم المشاريع الوطنية، مشيرة إلى تحقيق نتائج بارزة على صعيد برامج التمويل والتدريب والاستشارات.
وأضافت على هامش الإعلان عن حملة «عاصمة رواد الأعمال في العالم»، أن برنامج التمويل في المؤسسة، مول حتى تاريخه عدداً كبيراً من مشاريع المواطنين بقيمة إجمالية بلغت نحو 44 مليون درهم، ما يعكس الدور الحيوي للمؤسسة في تعزيز بيئة الأعمال بإمارة الشارقة.
وأوضحت أنه منذ تأسيس المؤسسة في عام 2005، تم تدريب أكثر من 10 آلاف رائد ورائدة أعمال، مشيرة إلى تجاوز عدد الأعضاء الفاعلين ضمن برنامج العضوية ليصل إلى أكثر من 1500 عضو، بما يوفر شبكة دعم متكاملة لرواد الأعمال.

مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية
رواد
الشارقة
