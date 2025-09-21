الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«صندوق خليفة» يدعم 1200 شركة بـ 1.4 مليار درهم حتى أغسطس

«صندوق خليفة» يدعم 1200 شركة بـ 1.4 مليار درهم حتى أغسطس
22 سبتمبر 2025 01:43

أبوظبي (وام)

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع أنه قدم دعماً بقيمة تجاوزت 1.4 مليار درهم لأكثر من 1200 شركة منذ تأسيسه في عام 2007 حتى نهاية أغسطس الماضي.
وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، على هامش الإعلان عن حملة «عاصمة رواد الأعمال في العالم»: إن الصندوق يستهدف من خلال الحملة تمكين ألف رائد أعمال خلال الأشهر الستة الأولى من الحملة، مع التطلع إلى تحقيق نتائج أكبر في المراحل المقبلة.
وأوضحت أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيطرح نحو 70 دورة تدريبية متخصصة تحت ستة أقسام مختلفة، تغطي جميع مراحل رحلة ريادة الأعمال ابتداءً من الفكرة مروراً بمرحلة التأسيس وصولاً إلى مرحلة نمو الشركة. وأضافت أن الصندوق سيساهم بشكل كامل في دعم أهداف الحملة الوطنية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت أن قصص النجاح التي حققها أعضاء الصندوق تمثل مصدر فخر واعتزاز، متوقعة أن يشهد العديد منهم نمواً أكبر بفضل ما توفره الحملة الوطنية من فرص ودعم إضافي، كما سيكون لها أثر إيجابي واسع على قطاع الأعمال في الدولة.

