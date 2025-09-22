انطلاق برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي 2025-2026 بالعين

انطلقت في مدينة العين، فعاليات «برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي» للعام الدراسي 2025-2026، تحت شعار «جيل قارئ.. جيل قادر على التحدي».



واحتضنت مكتبة أجيال المستقبل، التابعة لجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، صباح أمس، انطلاقة البرنامج الذي يقام برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.



ويهدف البرنامج، الذي بدأت رحلته في عام 2005، إلى ترسيخ عادة القراءة كقوة مؤثرة في تكوين شخصية الجيل الجديد وتنمية مهاراتهم اللغوية والفكرية، بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات ورؤيتها في تعزيز ثقافة القراءة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وتتميز نسخة هذا العام من البرنامج بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لخدمة القراءة الرقمية الذكية، ما يواكب التطورات التكنولوجية، ويهيئ جيلاً قادراً على التعامل مع أدوات المستقبل.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول أنشطة متنوعة ضمن المبادرات الثلاث المتفرعة من البرنامج، وهي «براعم المعرفة»، و«تاج المعرفة»، و«إمارات المعرفة»، والتي تستهدف فئات عمرية مختلفة. وشملت الأنشطة جلسات قراءة حرة، وتلخيصاً للمقروء، وعرضا لمقاطع فيديو ثقافية، تلتها حوارات تفاعلية، في حين سيقدم البرنامج على مدار العام، باقة من الفعاليات، بما في ذلك ورش عمل إبداعية تمزج بين الكتابة والرسم والفنون، ومسابقات تشجيعية، ولقاءات دورية مع أولياء الأمور لتعزيز دور الأسرة كشريك أساسي في غرس حب القراءة لدى الأبناء. ويسعى البرنامج إلى ربط القراءة بالهوية الوطنية والواقع العملي من خلال تنظيم رحلات ثقافية وزيارات لمعارض الكتب، ويرتكز على منظومة من القيم الأساسية تشمل حب المعرفة، واحترام الوقت، والأمانة، التعاون، والنظام، بهدف بناء جيل مثقف وواعٍ، يمتلك الأدوات اللازمة لمواجهة تحديات العولمة الثقافية ومواكبة ثورة المعلومات.



ودعت إدارة مكتبة أجيال المستقبل جميع الأعضاء إلى المشاركة الفاعلة في أنشطة البرنامج، مؤكدة أن النسخة الجديدة ستجعل من القراءة تجربة ممتعة وملهمة تتجاوز حدود الكتاب إلى آفاق أرحب من الإبداع والمعرفة، كما تم توزيع هدايا تحفيزية على المشاركين.