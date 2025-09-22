الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يستعرض عدداً من السياسات والقرارات التنظيمية

برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يستعرض عدداً من السياسات والقرارات التنظيمية
22 سبتمبر 2025 11:22

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرت خلاله مناقشة عدد من السياسات والقرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالدولة.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة مشاريع القرارات التنظيمية في قطاعات الأسرة، والطاقة، والطيران المدني، إضافة إلى المبادرات الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الحكومي، والمالية العامة للاتحاد.

كما استعرض المجلس السياسات الوطنية المقترحة لتعزيز جودة المنظومة التعليمية بالدولة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، ورفع كفاءة سوق العمل، إضافة إلى إعادة تنظيم بعض الاختصاصات الحكومية في مجالات الصحة العامة والبيئة.

وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس الوزاري للتنمية، توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة»، إضافة إلى نتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات واللقاءات الدولية.

المصدر: وام
