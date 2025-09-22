الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الهلال الأحمر» يقدّم مساعدات عاجلة للمتضررين من فيضانات الفلبين

«الهلال الأحمر» يقدّم مساعدات عاجلة للمتضررين من فيضانات الفلبين
22 سبتمبر 2025 13:31

كثّفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، استجابتها الإنسانية لمساندة المتأثرين من الفيضانات العارمة التي اجتاحت عدداً من الأقاليم والمحافظات في الفلبين مؤخراً، إذ قدمت مساعدات عاجلة تضمنت مواد غذائية أساسية، وطروداً صحية، ومستلزمات إيواء، ومياه شرب نقية، ومنتجات للنظافة الشخصية، إلى جانب احتياجات ضرورية أخرى.

واستفاد من هذه المساعدات أكثر من 18 ألف شخص في إقليم سوكسارجين بجزيرة ميندناو، ومحافظتي سلطان كودارات وجنوب كوتاباتو، ما أسهم في التخفيف من تداعيات الأزمة، وتلبية الاحتياجات الملحة للأسر الأكثر تضرراً.وأكدت الهيئة أن تدخلها الإغاثي يأتي في إطار النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات القائم على التضامن مع الشعوب في أوقات المحن والكوارث، والوقوف إلى جانب ضحايا الأزمات بعيداً عن أي اعتبارات عرقية أو دينية أو طائفية. وأوضحت أن جهودها في الفلبين تعكس التزامها المتواصل بتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز الاستجابة السريعة للأوضاع الطارئة.

وأشارت الهيئة إلى أنها ركزت خلال هذه المرحلة على توفير الاحتياجات العاجلة من الأسواق المحلية في الفلبين، وذلك بالتنسيق مع بعثة الدولة في مانيلا، بما يضمن سرعة إيصال المساعدات إلى المستفيدين وتغطية المناطق الأكثر تضرراً، مؤكدة استمرارها في متابعة الأوضاع الإنسانية ميدانياً، وتوسيع نطاق عملياتها بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة.يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي هطلت لعدة أيام على الفلبين، تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة، خلّفت عشرات الضحايا، وأجبرت أكثر من 80 ألف شخص على النزوح، إضافة إلى الأضرار البالغة التي لحقت بالمنازل والجسور والمدارس والأراضي الزراعية.

المصدر: وام
