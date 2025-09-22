الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة عائشة بنت حمد بن علي العرياني

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة بنت حمد بن علي العرياني، أرملة المرحوم ناصر بن أحمد الريسي ووالدة اللواء أحمد بن ناصر الريسي وخالد بن ناصر الريسي وصقر بن ناصر الريسي وعبدالعزيز بن ناصر الريسي.
وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة البطين بأبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أنجال وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
رافق سموه، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

المصدر: وام
سعود بن راشد المعلا
حاكم أم القيوين
واجب العزاء
تعزية
عزاء
