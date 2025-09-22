الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى بوتسوانا لدعم حالة الطوارئ الصحية

الإمارات ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى بوتسوانا
22 سبتمبر 2025 16:53

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات عاجلة تحتوي على 96 طناً من الإمدادات الطبية إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة، دعماً للقطاع الصحي بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب النقص في مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.
تأتي هذه المساعدات العاجلة ضمن سلسلة الدور العالمي الإنساني الرائد الذي تضطلع بها دولة الإمارات تجاه مختلف المجتمعات والشعوب لضمان التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار، حيث شملت المساعدات الإماراتية حزمة من الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية مثل الضمادات والخيوط واللوازم الجراحية الضرورية.

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: العلاقات الإماراتية السعودية نموذج للأخوة الراسخة والشراكة الاستراتيجية
جائزة أبوظبي توعي أفراد المجتمع وتدعوهم إلى ترشيح المُلهمين

في هذا الصدد، قال الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية "يأتي إرسال المساعدات الطبية إلى بوتسوانا في إطار الدور الإنساني العالمي لدولة الإمارات نحو الاستجابة الفورية للأزمات الصحية وتعزيز الأنظمة الصحية بالدول الأفريقية الصديقة، وتعزيز قدراتها للحد من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بين الأفراد والمجتمعات".
وأضاف أن "المساعدات الإماراتية الطبية ستساهم في دعم مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية للعمليات الجراحية، وتعزيز إمكانيات القطاع الصحي لتوفير الخدمات الطبية لشريحة كبيرة من السكان الذين يعتمدون على النظام الصحي الحكومي بشكل مباشر، خاصة فئات الأطفال والنساء وكبار السن". 

المصدر: وام
مساعدات طبية
الإمارات
بوتسوانا
آخر الأخبار
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
الرياضة
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
اليوم 15:08
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقود عصراً جديداً للتلفزيونات الذكية
اليوم 15:05
لكل بطل حكاية.. «عظماء فرنسا الستة» في تاريخ «بالون دور»
الرياضة
لكل بطل حكاية.. «عظماء فرنسا الستة» في تاريخ «بالون دور»
اليوم 14:54
«الدار» تستحوض على حصة «مدن» في «الدار للعقارات»
اقتصاد
«الدار» تستحوض على حصة «مدن» في «الدار للعقارات»
اليوم 14:52
النصر يتعاقد مع محترفين جديدين لـ«عربية السلة»
الرياضة
النصر يتعاقد مع محترفين جديدين لـ«عربية السلة»
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©