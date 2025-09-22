الإمارات ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى بوتسوانا لدعم حالة الطوارئ الصحية

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات عاجلة تحتوي على 96 طناً من الإمدادات الطبية إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة، دعماً للقطاع الصحي بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب النقص في مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

تأتي هذه المساعدات العاجلة ضمن سلسلة الدور العالمي الإنساني الرائد الذي تضطلع بها دولة الإمارات تجاه مختلف المجتمعات والشعوب لضمان التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار، حيث شملت المساعدات الإماراتية حزمة من الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية مثل الضمادات والخيوط واللوازم الجراحية الضرورية.

في هذا الصدد، قال الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية "يأتي إرسال المساعدات الطبية إلى بوتسوانا في إطار الدور الإنساني العالمي لدولة الإمارات نحو الاستجابة الفورية للأزمات الصحية وتعزيز الأنظمة الصحية بالدول الأفريقية الصديقة، وتعزيز قدراتها للحد من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بين الأفراد والمجتمعات".

وأضاف أن "المساعدات الإماراتية الطبية ستساهم في دعم مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية للعمليات الجراحية، وتعزيز إمكانيات القطاع الصحي لتوفير الخدمات الطبية لشريحة كبيرة من السكان الذين يعتمدون على النظام الصحي الحكومي بشكل مباشر، خاصة فئات الأطفال والنساء وكبار السن".