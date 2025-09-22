"إكس برايز للحد من ندرة الماء" تعلن أسماء الفِرق المتأهلة للمرحلة التالية من المسابقة لتطوير حلول تحلية المياه

أعلنت "مبادرة محمد بن زايد للماء" ومؤسسة "إكس برايز"، اليوم، عن اختيار 143 فريقاً من 29 دولة للتأهل إلى المرحلة التالية من مسابقة "إكس برايز للحد من ندرة المياه"، وهي مسابقة عالمية تمتد على مدى خمس سنوات وتقدم جوائز يبلغ إجمالي قيمتها 119 مليون دولار أميركي، بتمويل تبلغ قيمته 150 مليون دولار من المبادرة.

تهدف المسابقة إلى تطوير حلول فعالة وموثوقة ومستدامة لتعزيز كفاءة تقنيات تحلية مياه البحر وخفض تكلفتها.

جاء الإعلان خلال فعاليات "أسبوع المناخ" في مدينة نيويورك.

وأطلقت "مبادرة محمد بن زايد للماء" المسابقة التي تعد الأكبر من نوعها عالمياً في مارس 2024 بالشراكة مع مؤسسة "إكس برايز" الأميركية، وتمثل منصة محورية ضمن جهود المبادرة لدعم تطوير حلول مبتكرة وفعالة للتصدي لأزمة ندرة المياه التي تعد من أهم التحديات العالمية المُلحّة في الوقت الراهن.

بهذه المناسبة، قالت عائشة العتيقي، المدير التنفيذي لمبادرة محمد بن زايد للماء "تُعد تحلية المياه من أبرز الحلول الواعدة للتعامل مع تحديات ندرة هذا المورد الحيوي، إلا أن العديد من أنظمة التحلية الحالية لا تزال تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وتواجه عقبات تتعلق بالكفاءة والتكلفة العالية والاستدامة، مما يحدّ من نطاق تطبيقها في المناطق الأكثر احتياجاً إلى المياه النظيفة. وجاء إطلاق مسابقة "إكس برايز للحد من ندرة المياه" بهدف الاستفادة من الإمكانات الواعدة لتقنيات تحلية المياه من خلال تحفيز تطوير حلول فعالة ومبتكرة لتجاوز هذه التحديات".

وأضافت "يتمثل هدفنا في تسريع تطوير أنظمة ومواد مبتكرة توفر حلولاً موثوقة ومستدامة وبأقل التكاليف يمكن تطبيقها في مختلف المجتمعات حول العالم. كما يتجاوز هدفنا جوانب الابتكار التقني ليشمل كذلك خلق الفرص التي تساهم في تعزيز استدامة الموارد المائية، ودعم التنمية في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، وبناء مستقبل يضمن وفرة المياه النظيفة للجميع بشكل آمن ومستدام. ونحن فخورون بدعم هؤلاء المبتكرين مع تأهلهم إلى المرحلة التالية من المسابقة، ونتطلّع لمتابعة تطور أفكارهم المميزة إلى حلول فعالة وذات أثر إيجابي ملموس على أرض الواقع".

وجاء تأهل 143 فريقاً للانتقال إلى المرحلة التالية من المسابقة بعد اختيارهم من بين أكثر من 670 فريقاً من 86 دولة، حيث خضع كل فريق لعملية تقييم دقيقة تضمنت الجوانب التقنية، وتميّز الفكرة، والتأثير المحتمل لحلولهم المبتكرة.

ويتنافس المتأهلون ضمن مسارين:

المسار (أ) " تحلية المياه: الابتكار على مستوى النظام" ويضم 93 فريقاً سيعملون على تطوير وعرض تقنيات تحلية مبتكرة قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 1000 لتر من مياه الشرب يومياً على مدى أسبوعين في الظروف الطبيعية.

المسار (ب) "تحلية المياه: المواد والطرق الجديدة" ويضم 50 فريقاً متأهلاً سيعملون على تطوير مواد وأساليب مبتكرة لتحسين تقنيات التناضح العكسي التقليدية المستخدمة لتحلية مياه البحر، بما يسهم في زيادة فترة كفاءتها التشغيلية، وخفض استهلاكها للطاقة، وتعزيز استدامتها البيئية.

وبالتأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة، تدخل الفِرق المشاركة ضمن المسارين إلى مرحلة حاسمة تشهد إجراء اختبارات متعددة، وتطوير نماذج أولية، وتقييم الحلول والتحقق من فاعليتها.

ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز المقدمة وفقاً للأهداف والمراحل المحققة لفِرق المسار (أ) 108 ملايين دولار، وللمسار (ب) 10.9 مليون دولار.

وتختتم المسابقة في عام 2028 بتقديم جائزة كبرى قدرها 40 مليون دولار لأفضل نظام مبتكر من حيث فعالية الأداء، و8 ملايين دولار لأفضل مادة فصل يتم تطويرها للاستخدام في عمليات تحلية المياه. كما سيتم تقديم جوائز للفِرق الأخرى التي حققت مراكز متقدمة في المسابقة.

من جانبها، قالت أنوشه أنصاري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إكس برايز": "يُعد الماء من أهم الاحتياجات للحياة البشرية، إلا أن مليارات البشر يواجهون خطراً متزايداً لندرة المياه في ظل واقع التغير المناخي الذي يُعيد تشكيل عالمنا. ورغم أن تحلية مياه البحر تمثل حلاً واعداً، إلا أن الأساليب الحالية تواجه تحديات كبيرة تتمثل في الاستهلاك المرتفع للطاقة والضغوط البيئية ومحدودية الانتشار. وتسهم مسابقة "إكس برايز للحد من ندرة المياه" في تحفيز المبتكرين حول العالم لتصميم حلول مستدامة وقابلة للتطوير بتكاليف أقل، لتوفير المياه النظيفة دون الإضرار بالنظم البيئية التي نعتمد عليها جميعاً، وبما يساهم في جعل تقنيات تحلية المياه من الحلول الفعالة في المستقبل التي تعود بالنفع على الجميع".

من جهتها، قالت لورين جرينلي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء والماء والنفايات في مؤسسة "إكس برايز": "إن تنوع الفِرق المشاركة ومستوى الابتكار الذي تقدمه يمنحنا ثقة حقيقية في التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة لموارد المياه. ويعمل المشاركون، الذين يمثلون مختبرات أكاديمية وشركات تكنولوجيا ناشئة وتحالفات متعددة التخصصات، بما في ذلك فِرق من مناطق تعاني من ندرة المياه، على معالجة تحديات تحلية المياه من جميع الجوانب. وتركّز الحلول المقدمة على خفض التكاليف وتقليل الأثر البيئي، مع السعي لجعل تقنيات تحلية مياه البحر في متناول المجتمعات الأكثر احتياجاً إليها".

ويعد الإعلان عن الفِرق المتأهلة للمرحلة التالية من مسابقة "إكس برايز للحد من ندرة المياه" خطوة مهمة في مسار تقدم المسابقة، مما يرسخ مكانة مبادرة "مبادرة محمد بن زايد للماء" منصة عالمية رائدة لتحفيز وتكريم الابتكار، ومساهمتها في بناء منظومة عالمية من المبتكرين في مجال المياه القادرين على تطوير حلول فعالة ومستدامة وقابلة للتطبيق.

كما أطلقت المبادرة تحدي "المياه من أجل الزراعة"، الذي يُركز على تعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، وتصل قيمة جوائزه إلى مليوني دولار، كما يعد الأول ضمن سلسلة من التحديات التي ستطلقها المبادرة ضمن برنامج "تحدي المياه" الذي يهدف لمعالجة مشاكل ندرة المياه في قطاعات مختلفة.