الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة عائشة بنت حمد العرياني

حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة عائشة بنت حمد العرياني
22 سبتمبر 2025 18:59

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة بنت حمد بن علي العرياني، أرملة المرحوم ناصر بن أحمد الريسي، والدة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
واجب
واجب العزاء
تعزية
