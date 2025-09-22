شرطة دبي تعزز منظومتها بالاستثمار في العقول وتخصصات المستقبل

دبي (الاتحاد)

أكد العميد راشد ناصر راشد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي، تولي اهتماماً بالغاً بالاستثمار في الكوادر البشرية، باعتبارها الثروة الحقيقية ومحور التطوير والابتكار في العمل الشرطي.

وأضاف «تسعى شرطة دبي دائماً إلى تمكين موظفيها علمياً ومهنياً من خلال برامج التأهيل المتقدمة، وابتعاثهم إلى أرقى الجامعات والمعاهد العالمية في مختلف التخصصات التي تواكب مستجدات العصر». ونوه بأن سياسة شرطة دبي ترتكز إلى إعداد جيل مؤهل قادر على المساهمة بقوة في صناعة المستقبل.

وأثمرت منظومة الابتعاث عن حصول النقيب دكتور مهندس سالم صقر المري، على درجة الدكتوراه في تخصص «الرؤية الحاسوبية» ضمن دفعة 2025 من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ليكون بذلك أول طالبٍ إماراتي ينال درجة الدكتوراه في هذا التخصص.