الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تعزز منظومتها بالاستثمار في العقول وتخصصات المستقبل

راشد ناصر راشد
23 سبتمبر 2025 01:12

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: العلاقات الإماراتية السعودية نموذج للأخوة الراسخة والشراكة الاستراتيجية
جائزة أبوظبي توعي أفراد المجتمع وتدعوهم إلى ترشيح المُلهمين

أكد العميد راشد ناصر راشد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي، تولي اهتماماً بالغاً بالاستثمار في الكوادر البشرية، باعتبارها الثروة الحقيقية ومحور التطوير والابتكار في العمل الشرطي.
وأضاف «تسعى شرطة دبي دائماً إلى تمكين موظفيها علمياً ومهنياً من خلال برامج التأهيل المتقدمة، وابتعاثهم إلى أرقى الجامعات والمعاهد العالمية في مختلف التخصصات التي تواكب مستجدات العصر». ونوه بأن سياسة شرطة دبي ترتكز إلى إعداد جيل مؤهل قادر على المساهمة بقوة في صناعة المستقبل.
وأثمرت منظومة الابتعاث عن حصول النقيب دكتور مهندس سالم صقر المري، على درجة الدكتوراه في تخصص «الرؤية الحاسوبية» ضمن دفعة 2025 من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ليكون بذلك أول طالبٍ إماراتي ينال درجة الدكتوراه في هذا التخصص.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
راشد ناصر
الإدارة العامة للموارد البشرية
آخر الأخبار
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اقتصاد
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اليوم 15:15
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
الرياضة
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
اليوم 15:08
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقود عصراً جديداً للتلفزيونات الذكية
اليوم 15:05
لكل بطل حكاية.. «عظماء فرنسا الستة» في تاريخ «بالون دور»
الرياضة
لكل بطل حكاية.. «عظماء فرنسا الستة» في تاريخ «بالون دور»
اليوم 14:54
«الدار» تستحوض على حصة «مدن» في «الدار للعقارات»
اقتصاد
«الدار» تستحوض على حصة «مدن» في «الدار للعقارات»
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©