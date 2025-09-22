الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

اختتام مسابقة «الروح الإيجابية للموانع» بدبي

اختتام مسابقة «الروح الإيجابية للموانع» بدبي
23 سبتمبر 2025 01:12

دبي (الاتحاد)

اختتمت شرطة دبي فعاليات «مسابقة الروح الإيجابية للموانع»، والتي أقيمت على مدى يومين في نادي ضباط شرطة دبي، وسط أجواء تنافسية وحماسية جمعت بين فئة الهواة والمحترفين.
وشهد المسابقة، العقيد عبدالباسط علي عبدالرحمن، مدير مركز التميّز الرياضي، والرائد عادل محمد حسن، مدير تطوير مشاريع نادي الضباط ومدير البطولة، والمشاركين في فئتي الهواة والمحترفين من مختلف الفئات العمرية، حيث تنافس المشاركون على اجتياز الموانع في أجواء رياضية تعكس قيم التحدي والإصرار والعمل بروح الفريق الواحد.
تخلّلت المنافسات، مجموعة من التحديات البدنية والذهنية، التي أبرزت القدرات الفردية والجماعية للمشاركين، وأسهمت في تعزيز أواصر التعاون وروح الأخوة بينهم.

