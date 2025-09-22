الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء «العدل» بدول «التعاون»

المشاركون في الاجتماع في صورة جماعية (وام)
23 سبتمبر 2025 01:13

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: العلاقات الإماراتية السعودية نموذج للأخوة الراسخة والشراكة الاستراتيجية
جائزة أبوظبي توعي أفراد المجتمع وتدعوهم إلى ترشيح المُلهمين

شاركت الإمارات في أعمال الاجتماع الـ 27 لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت. ترأس وفد الدولة مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل.​ وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بتعزيز التعاون العدلي والقانوني والقضائي المشترك بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون، إضافة إلى استعراض مجموعة من المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء في المجلس.​ كما تم، خلال الاجتماع، عرض تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس لعام 2025.
وتناولت المناقشات عدداً من البنود الأخرى، تمهيداً لرفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل. ويُعد الاجتماع ركيزة أساسية في ترسيخ العمل الخليجي المشترك، الذي تضطلع به وزراء العدل الخليجية لتعزيز التكامل والتعاون بينها.

الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
دول مجلس التعاون الخليجي
وزارة العدل
مبارك علي النيادي
آخر الأخبار
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اقتصاد
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اليوم 15:16
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اقتصاد
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اليوم 15:15
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
الرياضة
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
اليوم 15:08
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقود عصراً جديداً للتلفزيونات الذكية
اليوم 15:05
لكل بطل حكاية.. «عظماء فرنسا الستة» في تاريخ «بالون دور»
الرياضة
لكل بطل حكاية.. «عظماء فرنسا الستة» في تاريخ «بالون دور»
اليوم 14:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©