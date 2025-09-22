الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء «العدل» بدول «التعاون»

أبوظبي (وام)

شاركت الإمارات في أعمال الاجتماع الـ 27 لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت. ترأس وفد الدولة مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل.​ وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بتعزيز التعاون العدلي والقانوني والقضائي المشترك بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون، إضافة إلى استعراض مجموعة من المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء في المجلس.​ كما تم، خلال الاجتماع، عرض تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس لعام 2025.

وتناولت المناقشات عدداً من البنود الأخرى، تمهيداً لرفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل. ويُعد الاجتماع ركيزة أساسية في ترسيخ العمل الخليجي المشترك، الذي تضطلع به وزراء العدل الخليجية لتعزيز التكامل والتعاون بينها.