أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«رؤية 2025» ينطلق اليوم في دبي لتمكين الشباب الإماراتي

خلال فعاليات الدورة الماضية للمعرض (من المصدر)
23 سبتمبر 2025 01:13

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من «رؤية» معرض الإمارات للوظائف، المنصة الوطنية الرائدة للتوظيف وتنمية المهارات والتواصل وتمكين الشباب الإماراتي، حيث تجمع نسخة هذا العام، التي تُقام على مدار ثلاثة أيام، أكثر من 180 جهة من القطاعين العام والخاص؛ بهدف إتاحة فرص أمام المواطنين الإماراتيين للوصول المباشر إلى باقة متنوعة من العروض الوظيفية المتميزة، وورش العمل النوعية، وتجارب تنمية المهارات، المصممة خصيصاً لتأهيلهم بكل ما يلزم لمواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية.
وتعكس أرقام نسخة المعرض لعام 2024 - التي استقطبت 150 جهة عارضة وشهدت إجراء 7 آلاف مقابلة توظيفية مباشرة في موقع الحدث، النجاح اللافت للمعرض ودوره المحوري باعتباره منصةً بارزةً لتطوير الكفاءات الوطنية، وبناء جيل قويّ من القوى العاملة القادرة على قيادة الغد وصناعة المستقبل.
وقالت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: «يعكس إطلاق نسخة جديدة مليئة بالفرص والإمكانات من معرض رؤية عمق التزامنا بمساندة الكفاءات الإماراتية في رحلتها نحو صناعة مستقبلها، فهذه المنصة الوطنية الرائدة تشهد نمواً متواصلاً في تأثيرها وأهميتها الاستراتيجية، حيث تطرح آلاف الفرص الوظيفية، وتسلح المواطنين بمنظومة متكاملة من الثقة والأدوات والشبكات المهنية التي تمكّنهم من التفوق والازدهار».

الشباب الإماراتي
الإمارات
شباب الإمارات
مركز دبي التجاري العالمي
معرض الإمارات للوظائف
التوظيف
معرض التوظيف
معارض التوظيف
