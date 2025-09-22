الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان النيادي يزور «أثر +» في أبوظبي

سلطان النيادي خلال الزيارة بحضور مغير الخييلي وعدد من مسؤولي المبادرة (من المصدر)
23 سبتمبر 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: العلاقات الإماراتية السعودية نموذج للأخوة الراسخة والشراكة الاستراتيجية
جائزة أبوظبي توعي أفراد المجتمع وتدعوهم إلى ترشيح المُلهمين

زار معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، مقر أثر+ (أثر بلس) التابع لهيئة المساهمات المجتمعية -معاً، والذي يعدّ أول مركز متخصص بتسريع الأثر الاجتماعي في أبوظبي. 
ويجمع المركز تحت مظلته الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام وصُنّاع الأثر، ضمن منظومة متكاملة للتعاون وريادة الأعمال الاجتماعية، في خطوة تسلط الضوء على الدعم الشامل المقدم لتمكين هذه الجهات، وتعزيز دورها في مختلف أنحاء الإمارة.
واستقبل معالي الوزير كلاً من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وعبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، حيث اصطحباه في جولة تعريفية شاملة داخل المركز للاطلاع على مرافقه وخدماته، شملت أبرز الأقسام ومساحات العمل، وتضمنت لقاءات مع عدد من رواد الأعمال الاجتماعية المشاركين في برامج المركز.
كما قدّمت الجولة لمحة مُعمقة عن الدور الحيوي الذي يسهم به المركز في دعم القطاع الاجتماعي، بصفته منصة رائدة للتعاون، وبناء القدرات، وترسيخ مفاهيم الابتكار.
وتجسد زيارة معالي الدكتور سلطان النيادي، أهمية مبادرات الأثر الاجتماعي ودورها المحوري في تعزيز التماسك المجتمعي، وفي مقدمتها مركز «أثر بلس».
كما تعكس هذه الزيارة التزام هيئة معاً المتواصل بتطوير المنظومة الاجتماعية في أبوظبي، من خلال توفير بيئة مُحفزة لتطوير الحلول المبتكرة، وتمكين روَاد الأعمال الاجتماعيين، ودعم الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام، بما يسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام، وطويل الأمد في المجتمع.
يندرج مركز «أثر +» تحت مظلة «عام المجتمع» في دولة الإمارات، ويأتي في إطار مبادرة «من المجتمع للمجتمع» التي أطلقتها هيئة معاً بهدف تسجيل وتوثيق العطاء المجتمعي، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ويُعد المركز نموذجاً فعّالاً يجسد أهمية تضافر الجهود المجتمعية لتحقيق التغيير الإيجابي.

سلطان النيادي
الإمارات
رواد الأعمال
هيئة المساهمات المجتمعية
هيئة معاً للمساهمات المجتمعية
هيئة معاً
آخر الأخبار
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اقتصاد
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اليوم 15:16
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اقتصاد
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اليوم 15:15
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
الرياضة
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
اليوم 15:08
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقود عصراً جديداً للتلفزيونات الذكية
اليوم 15:05
لكل بطل حكاية.. «عظماء فرنسا الستة» في تاريخ «بالون دور»
الرياضة
لكل بطل حكاية.. «عظماء فرنسا الستة» في تاريخ «بالون دور»
اليوم 14:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©