سلطان النيادي يزور «أثر +» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، مقر أثر+ (أثر بلس) التابع لهيئة المساهمات المجتمعية -معاً، والذي يعدّ أول مركز متخصص بتسريع الأثر الاجتماعي في أبوظبي.

ويجمع المركز تحت مظلته الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام وصُنّاع الأثر، ضمن منظومة متكاملة للتعاون وريادة الأعمال الاجتماعية، في خطوة تسلط الضوء على الدعم الشامل المقدم لتمكين هذه الجهات، وتعزيز دورها في مختلف أنحاء الإمارة.

واستقبل معالي الوزير كلاً من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وعبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، حيث اصطحباه في جولة تعريفية شاملة داخل المركز للاطلاع على مرافقه وخدماته، شملت أبرز الأقسام ومساحات العمل، وتضمنت لقاءات مع عدد من رواد الأعمال الاجتماعية المشاركين في برامج المركز.

كما قدّمت الجولة لمحة مُعمقة عن الدور الحيوي الذي يسهم به المركز في دعم القطاع الاجتماعي، بصفته منصة رائدة للتعاون، وبناء القدرات، وترسيخ مفاهيم الابتكار.

وتجسد زيارة معالي الدكتور سلطان النيادي، أهمية مبادرات الأثر الاجتماعي ودورها المحوري في تعزيز التماسك المجتمعي، وفي مقدمتها مركز «أثر بلس».

كما تعكس هذه الزيارة التزام هيئة معاً المتواصل بتطوير المنظومة الاجتماعية في أبوظبي، من خلال توفير بيئة مُحفزة لتطوير الحلول المبتكرة، وتمكين روَاد الأعمال الاجتماعيين، ودعم الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام، بما يسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام، وطويل الأمد في المجتمع.

يندرج مركز «أثر +» تحت مظلة «عام المجتمع» في دولة الإمارات، ويأتي في إطار مبادرة «من المجتمع للمجتمع» التي أطلقتها هيئة معاً بهدف تسجيل وتوثيق العطاء المجتمعي، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ويُعد المركز نموذجاً فعّالاً يجسد أهمية تضافر الجهود المجتمعية لتحقيق التغيير الإيجابي.