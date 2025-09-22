الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الابتكار التكنولوجي» و«إنفيديا» يطلقان أول مختبر روبوتات أوسطياً

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
23 سبتمبر 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يقود عصراً جديداً للتلفزيونات الذكية
بتوجيهات منصور بن زايد.. افتتاح مدرسة «أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية» نوفمبر المقبل

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، الذراع البحثية التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة إنفيديا الرائدة عالمياً في الحوسبة والذكاء الاصطناعي، لإطلاق أول مختبر مشترك في منطقة الشرق الأوسط مخصَّص للذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتشكّل هذه الشراكة محطة فارقة في مسيرة المنطقة نحو تطوير نماذج ذكاء اصطناعي ومنصات روبوتية متقدمة وتقنيات الروبوتات البشرية.
وقد وقّعت الاتفاقية كل من د. نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، ومارك دومينيش، المدير الإقليمي لقسم المؤسسات لدى «إنفيديا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحضور شهاب أبوشهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وعبدالعزيز الدوسري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب جون جوزيفاكيس، نائب الرئيس العالمي للمبيعات وتطوير الأعمال في الحوسبة الفائقة بشركة إنفيديا، وسيمون سي، الرئيس العالمي لمركز «إنفيديا» لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الصدد، قالت د. نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «من خلال الجمع بين منصاتنا الروبوتية المتقدمة ونماذج الذكاء الاصطناعي القوية والحوسبة المسرعة، سننجح في تعزيز التكامل بين قدرات الإدراك والتحكم واللغة، ممّا يرسخ الأسس لعصرٍ جديد من الآلات الذكية».

معهد الابتكار التكنولوجي
أبوظبي
الإمارات
إنفيديا
الروبوتات
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اقتصاد
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اليوم 15:16
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اقتصاد
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اليوم 15:15
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
الرياضة
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
اليوم 15:08
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقود عصراً جديداً للتلفزيونات الذكية
اليوم 15:05
لكل بطل حكاية.. «عظماء فرنسا الستة» في تاريخ «بالون دور»
الرياضة
لكل بطل حكاية.. «عظماء فرنسا الستة» في تاريخ «بالون دور»
اليوم 14:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©