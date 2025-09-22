«الابتكار التكنولوجي» و«إنفيديا» يطلقان أول مختبر روبوتات أوسطياً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، الذراع البحثية التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة إنفيديا الرائدة عالمياً في الحوسبة والذكاء الاصطناعي، لإطلاق أول مختبر مشترك في منطقة الشرق الأوسط مخصَّص للذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتشكّل هذه الشراكة محطة فارقة في مسيرة المنطقة نحو تطوير نماذج ذكاء اصطناعي ومنصات روبوتية متقدمة وتقنيات الروبوتات البشرية.

وقد وقّعت الاتفاقية كل من د. نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، ومارك دومينيش، المدير الإقليمي لقسم المؤسسات لدى «إنفيديا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحضور شهاب أبوشهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وعبدالعزيز الدوسري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب جون جوزيفاكيس، نائب الرئيس العالمي للمبيعات وتطوير الأعمال في الحوسبة الفائقة بشركة إنفيديا، وسيمون سي، الرئيس العالمي لمركز «إنفيديا» لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الصدد، قالت د. نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «من خلال الجمع بين منصاتنا الروبوتية المتقدمة ونماذج الذكاء الاصطناعي القوية والحوسبة المسرعة، سننجح في تعزيز التكامل بين قدرات الإدراك والتحكم واللغة، ممّا يرسخ الأسس لعصرٍ جديد من الآلات الذكية».