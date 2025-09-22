مجلس الأعمال الأميركي- الإماراتي يستضيف الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

استضاف مجلس الأعمال الأميركي- الإماراتي، الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية في دولة الإمارات، في أمسية ثقافية ومعرفية ضمّت أكثر من 180 شخصية بارزة وجمعت الرؤساء بخبراء الذكاء الاصطناعي العالميين وكبار قادة الأعمال والحكومات.

وتحدّث في اللقاء المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، وداني سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأميركي-الإماراتي، وجيم وندرمن، الرئيس التنفيذي لمجلس منطقة خليج سان فرانسيسكو. فيما شهد اللقاء حوارات ركّزت على التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وفرص الشراكة المستقبلية.

وأكد محمد بن طليعة أن دولة الإمارات تضع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في مختلف القطاعات الحكومية على رأس أولوياتها، بما يدعم سعي الحكومة لتحقيق المستهدفات الوطنية ورؤى الدولة لتعزيز حكومة رائدة رقمياً، ومواكبة لمتغيرات المستقبل. وقال محمد بن طليعة، إن اللقاءات التي تعقد مع كبريات الشركات التكنولوجية العالمية، تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.



المجال السيبراني

من جهته، أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات: «تعكس هذه اللقاءات ريادة دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني، وحرصها على تحقيق التعاون الدولي في مواجهة التحديات السيبرانية، من خصوصية البيانات والبنية التحتية الحيوية إلى الدفاع القائم على الذكاء الاصطناعي».



مستقبل رقمي

أكد الدكتور عبدالرحمن المحمود، مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن الزيارة المعرفية تهدف لترسيخ مكانة دولة الإمارات منصة عالمية للتعاون وتبادل المعارف والخبرات، وتعكس إيمان الحكومة بأهمية بناء مستقبل رقمي قائم على تعزيز التواصل مع أفضل الخبراء العالميين، وتوسيع التعاون لفتح آفاق جديدة للابتكار المشترك.



قادة الأعمال

شهد اللقاء حضور الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية في دولة الإمارات وقادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ومن ضمنهم سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات، وكارلا ميز، المؤسس المشارك ورئيس السياسات والأبحاث العالمية في «سمارت كوهورت»، وديفيد كابيلي، المؤسس المشارك ورئيس الشراكات العالمية في «سمارت كوهورت»، ومحمود جاسم، المدير الإقليمي للقطاع الحكومي في «دل تكنولوجيز»، ودوغ برونكي، الرئيس التنفيذي للغرفة العالمية، وطارق شكري، مدير تغطية المستثمرين الرئيسيين العالميين في «بي دبليو سي»، وبلال أبو غزالة، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ1001، وممثلون من مجلس الأعمال الأميركي - الإماراتي ومجلس منطقة خليج سان فرانسيسكو، وشركات: «سيسكو» و«غوغل» و«آي بي إم» و«أبلايد أيه آي» و«أوراكل» وجامعة ولاية سان فرانسيسكو و«أكاماي» و«ألبرتسونس» و«كور 42» و«كلاود فلير».



حوار مفتوح

اختُتمت الأمسية بحوار مفتوح تناول فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض تجارب عالمية في مجالات الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي التطبيقي، ودعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا.



ريادة عالمية

جاء تنظيم اللقاء ضمن الزيارة المعرفية التي ينظمها «مكتب الذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لـ50 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية في الدولة، إلى كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية، لترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً رائداً في التحول الرقمي.