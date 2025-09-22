الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

هزاع بن زايد: دعم مسيرة التنمية الشاملة في العين

هزاع بن زايد خلال استقباله وفد شركة مطارات أبوظبي بحضور محمد بن حمدان بن زايد (وام)
23 سبتمبر 2025 01:14

العين (الاتحاد)
استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أمس، وفداً من شركة مطارات أبوظبي، برئاسة إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض الخطة التطويرية الشاملة لمطار العين الدولي، على مدى السنوات الخمس المقبلة. 
واطَّلع سموّه، خلال اللقاء، على أبرز محاور الخطة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة مطار العين الدولي كمركز حيوي في قطاعَي الطيران والخدمات اللوجستية، وتطوير بنيته التحتية ومرافقه الرئيسة وفق أعلى المعايير والمواصفات، بما يسهم في دعم الحركة الجوية المتنامية على مستوى الدولة، ويُلبي احتياجات النمو الذي تشهده منطقة العين في شتى القطاعات.

واستمع سموّه إلى عرض قدّمه وفد الشركة، جرى خلاله تسليط الضوء على أبرز المشاريع التطويرية المستقبلية في مطار العين الدولي، والتي تشمل تحديث المرافق والخدمات، ورفع مستوى القدرات التشغيلية، إضافة إلى خطط استقطاب المزيد من شركات الطيران الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تعزيز ربط منطقة العين بمختلف الوجهات الدولية، ويُلبي متطلبات المجتمع المحلي وقطاع الشركات والأعمال.
كما تناول اللقاء أهمية تفعيل دور المنطقة الحرة في مطار العين الدولي، واستقطاب المصانع والمستثمرين، لخلق فرص جديدة للنمو الصناعي واللوجستي، بما يسهم في تعزيز تنافسية منطقة العين، ويرسِّخ مكانتها الرائدة كوجهة جاذبة وداعمة لقطاع الأعمال والاستثمار. 

وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن تطوير مطار العين الدولي يُمثِّل ركيزة محورية ضمن رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والهادفة إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في منطقة العين، وذلك عبر تعزيز قدرات المطار التشغيلية، ورفده بالخبرات والكفاءات الوطنية، وتوسيع دوره كمنصة رئيسة للنقل الجوي والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة فرص اقتصادية وتنموية متنوِّعة في المنطقة.
وشدَّد سموّه، خلال اللقاء، على أهمية المضي قُدُماً في تنفيذ الخطط التطويرية الموضوعة لمطار العين الدولي، ضمن برامج وأطر زمنية محددة، بما يعزز دور هذا المرفق اللوجستي الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، ويسهم في دعم حركة الأنشطة الاستثمارية والسياحية في منطقة العين.

نقلة نوعية
أكَّد مسؤولو «مطارات أبوظبي» عزم الشركة على مواصلة جهودها لتنفيذ خططها التطويرية في مطار العين الدولي، وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية، معربين عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام والدعم الذي يوليه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لقطاعَي النقل الجوي والخدمات اللوجستية في منطقة العين. 
حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ والمهندس راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين؛ وعدد من المسؤولين في البلدية وشركة مطارات أبوظبي.

هزاع بن زايد
مطار العين
الإمارات
مطار العين الدولي
العين
شركة مطارات أبوظبي
مطارات أبوظبي
إيلينا سورليني
