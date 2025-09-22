الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تنمية المجتمع» بدبي تطلق مبادرة «استشاري الأحياء»

«تنمية المجتمع» بدبي تطلق مبادرة «استشاري الأحياء»
23 سبتمبر 2025 01:12

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: العلاقات الإماراتية السعودية نموذج للأخوة الراسخة والشراكة الاستراتيجية
جائزة أبوظبي توعي أفراد المجتمع وتدعوهم إلى ترشيح المُلهمين

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، إطلاق مبادرة «استشاري الأحياء»، كمنصة حوارية واستشارية فريدة تفتح أبوابها أمام جميع أفراد المجتمع، وتواكب توجهات دبي كمدينة رائدة في جودة الحياة.
وتهدف المبادرة إلى فتح أبواب مجالس الأحياء لإتاحة مساحة آمنة وثرية للحوار والتفاعل، يشرف عليها نخبة من الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين المُعتمدين، لتقديم الدعم والإرشاد المباشر في مختلف القضايا الحياتية. 
وتتمثل غاية المبادرة في تمكين أفراد المجتمع من الحصول على استشارة متخصصة تساعدهم على اتخاذ القرارات السليمة في الحياة، مع التأكيد على أن دورها يقتصر على الإرشاد والتوجيه الاختصاصي، وليس العلاج النفسي.
وتأتي المبادرة في إطار «عام المجتمع» ودعماً لأهداف أجندة دبي الاجتماعية 2033، لترسيخ قيم التلاحم والتكافل، ولتجسيد مفهوم مجلس الحي كمركز نابض بالحياة، حيث يلتقي فيه الأفراد لتبادل الخبرات والأفكار واكتساب المهارات، وتحسين جودة حياتهم اليومية.
وستتناول الجلسات محاور أساسية تمسّ الحياة الأُسريّة في صميمها، وتشمل: التعامل التربوي مع الأطفال، وأنماط شخصيات الأطفال، والعلاقات الأُسرية بين الزوجين، والاضطرابات النفسية وطرق تشخيصها وعلاجها، إضافة إلى التعامل مع الضغوط والأمراض المزمنة، ومن خلال هذه المواضيع، تسعى الهيئة إلى تمكين الأفراد من أدوات عملية تساعدهم على مواجهة التحديات المعاصرة، والوصول إلى فهم أعمق لذواتهم ولعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية.
وأكدت ريم عبيد العوابد، مدير إدارة البرامج المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع، أن مبادرة «استشاري الأحياء» ليست مجرد جلسات استشارية تقليدية، بل مساحة إنسانية مفتوحة، وتقوم فكرتها على إحياء الدور الأصيل للمجالس في المجتمع الإماراتي كمكان للالتقاء والتواصل الإيجابي.

هيئة تنمية المجتمع
الإمارات
دبي
الأحياء
مجالس الأحياء
آخر الأخبار
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:17
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اقتصاد
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اليوم 15:16
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اقتصاد
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اليوم 15:15
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
الرياضة
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
اليوم 15:08
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقود عصراً جديداً للتلفزيونات الذكية
اليوم 15:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©