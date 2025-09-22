«تنمية المجتمع» بدبي تطلق مبادرة «استشاري الأحياء»

دبي (وام)

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، إطلاق مبادرة «استشاري الأحياء»، كمنصة حوارية واستشارية فريدة تفتح أبوابها أمام جميع أفراد المجتمع، وتواكب توجهات دبي كمدينة رائدة في جودة الحياة.

وتهدف المبادرة إلى فتح أبواب مجالس الأحياء لإتاحة مساحة آمنة وثرية للحوار والتفاعل، يشرف عليها نخبة من الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين المُعتمدين، لتقديم الدعم والإرشاد المباشر في مختلف القضايا الحياتية.

وتتمثل غاية المبادرة في تمكين أفراد المجتمع من الحصول على استشارة متخصصة تساعدهم على اتخاذ القرارات السليمة في الحياة، مع التأكيد على أن دورها يقتصر على الإرشاد والتوجيه الاختصاصي، وليس العلاج النفسي.

وتأتي المبادرة في إطار «عام المجتمع» ودعماً لأهداف أجندة دبي الاجتماعية 2033، لترسيخ قيم التلاحم والتكافل، ولتجسيد مفهوم مجلس الحي كمركز نابض بالحياة، حيث يلتقي فيه الأفراد لتبادل الخبرات والأفكار واكتساب المهارات، وتحسين جودة حياتهم اليومية.

وستتناول الجلسات محاور أساسية تمسّ الحياة الأُسريّة في صميمها، وتشمل: التعامل التربوي مع الأطفال، وأنماط شخصيات الأطفال، والعلاقات الأُسرية بين الزوجين، والاضطرابات النفسية وطرق تشخيصها وعلاجها، إضافة إلى التعامل مع الضغوط والأمراض المزمنة، ومن خلال هذه المواضيع، تسعى الهيئة إلى تمكين الأفراد من أدوات عملية تساعدهم على مواجهة التحديات المعاصرة، والوصول إلى فهم أعمق لذواتهم ولعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية.

وأكدت ريم عبيد العوابد، مدير إدارة البرامج المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع، أن مبادرة «استشاري الأحياء» ليست مجرد جلسات استشارية تقليدية، بل مساحة إنسانية مفتوحة، وتقوم فكرتها على إحياء الدور الأصيل للمجالس في المجتمع الإماراتي كمكان للالتقاء والتواصل الإيجابي.