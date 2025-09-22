الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطنية لحقوق الإنسان» تنظم ورشة تعريفية في القيادة العامة لشرطة الفجيرة

سعيد الغفلي وقادة ونواب مراكز التوقيف والمنشآت الإصلاحية والتأهيلية لدى شرطة الفجيرة (وام)
23 سبتمبر 2025 01:12

الفجيرة (وام)

نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة تعريفية في القيادة العامة لشرطة الفجيرة بهدف نشر الوعي والتعريف بعمل الهيئة في حماية حقوق الإنسان بالدولة.
ورحب الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، بالحضور الذي ضم نخبة من قادة ونواب مراكز التوقيف والمنشآت الإصلاحية والتأهيلية لدى شرطة الفجيرة.
وقدم الغفلي نبذة عن تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وقانونها، مشيراً إلى أهمية تعاون جهات إنفاذ القانون مع الهيئة الوطنية لضمان تكامل الجهود، واستدامة منظومة حماية حقوق الإنسان على مستوى الدولة.
من جهته، قدم عبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الإقليمية والدولية في الهيئة، عرضين منفصلين حول نشأة الهيئة.
وعلى هامش الورشة التقى فريق الهيئة مع اللواء محمد بن أحمد غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة.

