22 اتفاقية لتنفيذ مشاريع في سوريا وقَّعتها «الأعمال الخيرية العالمية»

عجمان (الاتحاد)

وقّعت هيئة الأعمال الخيرية العالمية 22 اتفاقية تعاون في الجمهورية العربية السورية، تضمنت بناء منازل للأسر المتضررة، وصيانة عدد من المدارس، وحفر آبار مياه، إلى جانب إطلاق مشروعات خيرية وتنموية أخرى تخدم مختلف فئات المجتمع.

وجاءت هذه الاتفاقيات خلال زيارة وفد الهيئة، والتي استمرت لمدة خمسة أيام، اطّلع خلالها على أوضاع المستفيدين واحتياجاتهم، بما يسهم في تعزيز جهود الاستقرار المجتمعي، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وأكد الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن هذه المبادرات تأتي تجسيداً لنهج دولة الإمارات في دعم الأشقاء وإغاثة المنكوبين، مشيراً إلى أن «الهيئة» حريصة على توسيع نطاق مشاريعها المستدامة، بما يحقق حياة كريمة للأسر المحتاجة، ويعزّز دورها في إعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف د. خالد الخاجة: الاتفاقيات الموقعة ستسهم في توفير بنية تحتية خدمية أفضل، وتمكين الفئات الضعيفة من الاعتماد على الذات، معرباً عن شكره للجهات المتعاونة في سورية التي أسهمت في إنجاح هذه الزيارة والمشروعات.