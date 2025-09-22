الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إسلامية دبي» تطلق دورة إجازة السند لمعلمات القرآن الكريم

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
23 سبتمبر 2025 01:12

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إطلاق دورة إجازة السند لمعلمات القرآن الكريم في مراكز التحفيظ التابعة لها للعام الدراسي 2025 - 2026، وذلك في إطار جهودها لترسيخ النهج القرآني، وتعزيز التعليم الشرعي المتخصص، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في صون الهوية الدينية وحماية القيم الأصيلة للمجتمع.
وتهدف الدورة إلى تمكين المعلمات من الحصول على إجازة بالسند المتصل إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، برواية حفص عن عاصم، على أيدي مقرئات متخصصات ومعتمدات، بما يسهم في إعداد كوادر نسائية مؤهلة لنقل العلم الشرعي بدقة وإتقان.
وتقام الدورة افتراضياً بجدول زمني مرن صباحي أو مسائي، اعتباراً من 20 أكتوبر 2025 وحتى 20 أكتوبر 2026، مع اشتراط حفظ كتاب الله كاملاً للالتحاق. وأكدت الدائرة أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في تعزيز تعليم القرآن الكريم، وتخريج معلمات يحملن إجازة السند المتصل، بما يعزز مكانة دبي مركزاً رائداً للتعليم القرآني المتخصص.
ودعت الدائرة الراغبات إلى التسجيل عبر الرابط المنشور في موقعها الرسمي وقنواتها الرقمية، مؤكدة التزامها بتوفير مبادرات نوعية تدعم مسيرة التعليم القرآني، وتترجم تطلعات القيادة في بناء جيل راسخ بعلمه ومعرفته الشرعية.

إسلامية دبي
دبي
الإمارات
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
القرآن الكريم
