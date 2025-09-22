الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
منصور بن زايد يعزي في وفاة عائشة بنت حمد العرياني

منصور بن زايد يعزي في وفاة عائشة بنت حمد العرياني
22 سبتمبر 2025 21:13

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، العزاء في وفاة المغفور لها عائشة بنت حمد بن علي العرياني، أرملة المرحوم ناصر بن أحمد الريسي، ووالدة اللواء الدكتور أحمد بن ناصر الريسي.

كما قدّم سموه العزاء إلى أبناء الفقيدة، خالد وصقر وعبدالعزيز.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في البطين بأبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

المصدر: وام
منصور بن زايد
واجب العزاء
تعزية
عزاء
