منصور بن زايد يعزي في وفاة عائشة بنت حمد العرياني

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، العزاء في وفاة المغفور لها عائشة بنت حمد بن علي العرياني، أرملة المرحوم ناصر بن أحمد الريسي، ووالدة اللواء الدكتور أحمد بن ناصر الريسي.

كما قدّم سموه العزاء إلى أبناء الفقيدة، خالد وصقر وعبدالعزيز.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في البطين بأبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.