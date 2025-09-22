«دبي للصحافة» يعلن فتح باب المشاركة في «إبداع»

دبي (الاتحاد)

أعلن «نادي دبي للصحافة» فتح باب المشاركة في الدورة العاشرة لجائزة الإعلام للشباب العربي «إبداع»، المُخصصة لطلبة وطالبات الإعلام في العالم العربي، والتي تُقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وهو الحدث الأهم من نوعه لدارسي علوم الإعلام على مستوى المنطقة.

وتهدف الجائزة إلى اكتشاف الكفاءات الإعلامية الشابة، وتكريم المبدعين منهم ومنحها الفرصة للمساهمة في تطوير قطاع الإعلام العربي. ومع انطلاق نسختها العاشرة، تُشكّل الجائزة اليوم منصة بارزة لتحفيز المواهب، ومنحها فرصة الظهور على الساحة الإعلامية، بما يفتح أمامهم المجال للالتحاق بسوق العمل، إذ يضمن تمكين المواهب البارزة من طلبة وطالبات الإعلام من عرض ما يتمتعون به من قدرات إبداعية، ومن ثم تعزيز فرصهم في الدخول إلى ميدان العمل الإعلامي، في حين تمكّن الجائزة مؤسسات الإعلام من الوصول إلى أفضل الكوادر الإعلامية الشابة المؤهلة أكاديمياً لتقييم فرص الاستفادة منهم في دعم أعمالها، وبما يختصر على تلك المؤسسات مهمة البحث عن المواهب المناسبة لضمها إلى صفوفها.

وأكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن الجائزة تواصل رسالتها، وبدعم ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تمكين المواهب الشابة، مشيرة إلى أن جائزة «إبداع» باتت أحد أهم المنصات التي تسهم في رفد المؤسسات الإعلامية العربية بطاقات جديدة ومؤهلة.

وقالت الملا: «نؤمن بأن مستقبل الإعلام العربي يعتمد بدرجة كبيرة على الجيل الجديد من الشباب؛ لذلك تواصل جائزة (إبداع) دورها كمنصة لاكتشاف المواهب الأكاديمية وتوجيهها نحو التميز والابتكار، إذ تأتي الجائزة في إطار جهود نادي دبي للصحافة المتواصلة في دعم المواهب الإعلامية الشابة وإتاحة الفرصة أمامهم ليكونوا جزءاً فاعلاً من صناعة الإعلام العربي».

من جانبها، أكدت آمنة خليل، مديرة جائزة الإعلام للشباب العربي «إبداع»، حرص الجائزة على استيعاب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وأن تمنح طلبة الإعلام فرصة التعبير عن إبداعاتهم في مختلف القوالب التقليدية والرقمية.

وأوضحت مديرة جائزة الإعلام للشباب العربي «إبداع» أن باب المشاركة متاح الآن أمام الطلبة والطالبات من دارسي علوم الإعلام في الدول العربية كافة، كذلك الطلبة والطالبات العرب من دارسي الإعلام في الجامعات العالمية، مشيرةً إلى أن الموعد النهائي لتلقي المشاركات هو 16 فبراير 2026.

تتضمن الجائزة في دورتها العاشرة ست فئات رئيسة هي: التصوير الفوتوغرافي، والبودكاست، والتقارير الصحافية، والألعاب الإلكترونية، والوسائط المتعددة، والفيديو القصير.