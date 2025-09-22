الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«محمد بن راشد للقادة» يستهدف تبادل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في القيادة والإدارة

23 سبتمبر 2025 01:13

دبي (الاتحاد)

يركز «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، الذي ينطلق غداً الأربعاء، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، على أجندة نوعية تسهم بتحقيق رؤية سموه لبناء أفضل مدينة في العالم.
ويهدف الملتقى إلى جمع أفضل القيادات والعقول وأفضل الأفكار، لترسيخ التحول في الفكر القيادي والإداري؛ بهدف بناء أفضل تجربة إنسانية للبشر في دبي.
ويعتبر الحدث، الملتقى السنوي الأول والأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، ويكرس النهج الريادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إعداد قيادات قادرة على قيادة مسيرة التطوير المستدام في مختلف القطاعات، ويستلهم فكر وفلسفة سموه في القيادة والإدارة.
وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تقوم على التخطيط الاستباقي وضرورة أن نكون دائماً في مقدمة الركب، وأن نبني قدراتنا البشرية والمؤسسية لمواجهة أي تحدٍّ وتحويله إلى فرص، وهذا الملتقى هو تجسيد حي لهذه الفلسفة، حيث يجمع القادة معاً ليعيدوا التفكير في آليات العمل التقليدية، ويتبنوا نهجاً مبتكراً يتواءم مع المتغيرات العالمية المتسارعة.
وتطرق معالي عبدالله البسطي إلى الأجندة الثرية للملتقى، مشيراً إلى أهمية مجالس القطاعات المتخصصة التي ستعقد في مجالات، مثل الاقتصاد، والاستثمار، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والثقافة، والإعلام، والتي تركز على تعزيز التفكير الاستراتيجي الجماعي وصياغة الأولويات، وتحديد متطلبات التنمية الشاملة التي ترتقي بجودة حياة المواطنين والمقيمين. كما أنها ستكون فرصة حقيقية لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وكسر الحواجز التقليدية، والعمل كفريق واحد لضمان التنسيق الفعال، وتحقيق الأهداف في القطاعات كافة.
وأشار معالي عبدالله محمد البسطي إلى أن أجندة ملتقى محمد بن راشد للقادة تهدف إلى مواصلة تعزيز نموذج دبي الذي بات يشكل مرجعاً عالمياً في التخطيط للمستقبل والاستثمار في الإنسان وصناعة القادة القادرين على إحداث النقلات النوعية.
وأكد أن أحد أهم أهداف الملتقى هو مأسسة فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة والإدارة، وتحويله إلى منهج عملي، وسلوك مؤسسي يومي.
ويسعى الملتقى إلى تبادل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجالي القيادة والإدارة، والاطلاع على تجارب قيادية مبتكرة، فضلاً عن تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية من خلال توفير منصة جامعة لقيادات دبي، بما يضمن التنسيق الفعال والتكامل في العمل، ويعزز كفاءة التنفيذ وتحقيق التنمية المتوازنة في كافة القطاعات.

ملتقى محمد بن راشد للقادة
دبي
الإمارات
