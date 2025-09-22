«دبي لرعاية النساء والأطفال» تنظم «العلاج باللعب»

دبي (الاتحاد)

أكدت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ريادتها الوطنية في تبني وتطوير أحدث الممارسات العالمية في مجال الرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي عبر تنظيم دورة تدريبية متخصّصة في برنامج «العلاج باللعب»، خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري في فندق فيدا كريك بيتش بدبي، بمشاركة نخبة من الجهات المعنية على مستوى الدولة.

وقالت شيخة المنصوري، المدير العام للمؤسسة بالإنابة، إن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال كانت من أوائل الجهات التي بادرت منذ سنوات إلى إدخال برنامج العلاج باللعب ضمن منظومتها التأهيلية، إدراكاً منها لأهميته كأداة علاجية فعّالة.