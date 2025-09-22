الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تترأس اجتماعاً للرؤساء التنفيذيين العالميين خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

صورة جماعية لكبار الرؤساء التنفيذيين العالميين خلال الاجتماع (وام)
23 سبتمبر 2025 01:13

نيويورك (وام)

ترأس بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، اجتماعاً رفيع المستوى لكبار الرؤساء التنفيذيين العالميين خلال أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك فيه عدد من الوزراء المشاركين في وفد دولة الإمارات إلى أعمال الدورة الــ 80، إلى جانب رؤساء تنفيذيين عالميين ومستثمرين بارزين، لترجمة الأهداف إلى أفعالٍ تُنفّذ عن طريق مساراتٍ عمليةٍ للاستثمار الاستراتيجي، والدبلوماسية الاقتصادية، والشراكات المؤثرة.
وأكّد المجتمعون جسامة التحديات التمويلية الحالية، مسلطين الضوء على دور الإمارات العربية المتحدة بوابة للحلول العملية. 
وأشار المشاركون إلى الفجوة التمويلية العالمية المقدرة بـ 4 تريليونات دولار سنوياً، والحاجة إلى حشد رؤوس الأموال من خلال التعاون بين مختلف القطاعات. 
وأبرز النقاش استمرار الزخم التجاري والاستثماري لدولة الإمارات، إذ تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية 815 مليار دولار في عام 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق.
وقال بدر جعفر في هذا الصدد: «دولة الإمارات شريكٌ عالميٌ في التنفيذ، وبوابةٌ تجمع بين وضوح الأطر التنظيمية وسرعة التنفيذ، تفتح الطريق نحو أسواق النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وفي جميع أنحاء العالم، وأولوياتنا الوطنية واضحة: التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، وتحول أنظمة الطاقة، وأمن الغذاء والماء، والصحة، والخدمات اللوجستية العالمية المستوى».
وركّز النقاش على الفرص الاستثمارية القابلة للتنفيذ التي تلتقي عندها الأهداف الحكومية بإمكانيات القطاع الخاص، كالتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، وتحول أنظمة الطاقة، وأمن الغذاء والماء، والصحة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية.
وشدّد الاجتماع على أهمية وضوح الأطر التنظيمية، وسرعة الوصول إلى السوق، ونماذج الاستثمار المشترك القابلة للتوسع، التي تنطلق من دولة الإمارات، لتسريع المشاريع المتميزة نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
وشهد الاجتماع مشاركةً بارزةً من قبل عدد من الوزراء والمسؤولين من دولة الإمارات، وكذلك الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إلى جانب مجموعة مختارة من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين العالميين في قطاعات التمويل والتكنولوجيا والرعاية الصحية والبنية التحتية.

الرؤساء التنفيذيين
الإمارات
الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأمم المتحدة
بدر جعفر
