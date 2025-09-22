الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات توقع على إعلان حماية العاملين الإنسانيين

ريم الهاشمي خلال التوقيع على إعلان حماية العاملين الإنسانيين (من المصدر)
23 سبتمبر 2025 01:13

نيويورك (وام)

وقعت دولة الإمارات على إعلان حماية العاملين الإنسانيين، وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى عُقدت في نيويورك قبيل انطلاق أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
شارك في توقيع الإعلان معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، في خطوة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بالقانون الدولي الإنساني، بما يشمل واجب احترام وحماية العاملين الإنسانيين، وضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين بشكل عاجل وآمن ودون عوائق.
وتم إطلاق الإعلان بمبادرة من ائتلاف دولي واسع، سعياً لترجمة التعهدات إلى تدابير عملية، تمكّن الدول من تعزيز أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2730 لعام 2024.
وأكدت معالي ريم الهاشمي أن دولة الإمارات تعتز بالانضمام إلى هذا الجهد العالمي الرامي إلى حماية العاملين الإنسانيين في مناطق النزاع حول العالم.
وأضافت معاليها: «أنه مع انطلاق أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نؤكد على أن العمل الإنساني ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو ركيزة أساسية لإرساء دعائم السلام المستدام.. وستواصل دولة الإمارات التعاون مع شركائها لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتوسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون عوائق، وضمان محاسبة المسؤولين عن أية اعتداءات تطال العاملين في هذا المجال».

الإمارات
الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأمم المتحدة
ريم الهاشمي
سلطان الشامسي
