رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية-السعودية تاريخية وأخوية راسخة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات الإماراتية-السعودية تاريخية وأخوية راسخة وتستند إلى أسس قوية من التعاون والاحترام المتبادل.



وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "بمناسبة اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأشقاء في السعودية. العلاقات الإماراتية-السعودية تاريخية وأخوية راسخة وتستند إلى أسس قوية من التعاون والاحترام المتبادل. خالص الأمنيات للمملكة، قيادةً وشعباً، بالمزيد من التقدم والازدهار".







