علوم الدار

محمد بن راشد: نسأل الله أن يديم عز السعودية ومجدها

محمد بن راشد: نسأل الله أن يديم عز السعودية ومجدها
23 سبتمبر 2025 09:44

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية والشعب السعودي، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للمملكة.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نبارك لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولأخي سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الشقيق يومهم الوطني الـ95 أعاده الله عليهم بالخير والبركة. تجمعنا الأخوّة والمحبة والفرحة بأيامهم المجيدة.. نسأل الله أن يديم عز المملكة ومجدها.. ويحفظ استقرارها ويديم ازدهارها».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
السعودية
