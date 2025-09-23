الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

23 سبتمبر 2025 10:17

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل على حدة.
فقد التقى سموه معالي خيراردو فيرثين وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين، ومعالي جاستن تكاتشينكو وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة، ومعالي كارلوس راميرو مارتينيز وزير خارجية جمهورية غواتيمالا، ومعالي ماكا بوشوريشفيلي وزيرة خارجية جورجيا، ومعالي ألكسندرا هيل تينوكو وزيرة الخارجية في جمهورية السلفادور، ومعالي الدكتور ورقنه جيبيهو السكرتير العام للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد".
وجرى خلال اللقاءات بحث مجمل القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية ودوره في دعم أهداف التنمية المستدامة العالمية.
كما تم استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية، والأمن الغذائي والصحية والثقافية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمناخ.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، دعم دولة الإمارات للتعاون الدولي البنّاء والمسؤول، والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة، وترسيخ أسس السلام والاستقرار في المجتمعات، وتحقيق التنمية المستدامة للشعوب.
كما تطرقت اللقاءات إلى التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين.
وفي السياق ذاته، التقى سموه سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث جرى بحث سبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات والبرنامج، في ظل التحديات الإنسانية التي تشهدها عدة مناطق حول العالم.
حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة، وسلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية ، نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ، ومحمد عيسى أبو شهاب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة.

 

