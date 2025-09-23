الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء جزر سليمان في نيويورك

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء جزر سليمان في نيويورك
23 سبتمبر 2025 10:28

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي جيريميا مانيلي رئيس وزراء جزر سليمان، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

جرى، خلال اللقاء، بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجزر سليمان، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

كما تناول الجانبان عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات حريصة على بناء علاقات متميزة مع جزر سليمان واستثمار كافة الفرص المتاحة لتحقيق المزيد من التطور والنمو في مسارات التعاون الثنائي، بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين.

حضر اللقاء معالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة.

المصدر: وام
جزر سليمان
عبدالله بن زايد
