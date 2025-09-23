عبدالله بن زايد يلتقي رئيس جمهورية القمر المتحدة

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل سموه لفخامته خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية القمر المتحدة وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والازدهار.

وجرى، خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا المدرجة، على جدول أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وناقشا أيضا تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية.

كما استعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على ترسيخ علاقات متينة ومزدهرة مع جمهورية القمر المتحدة، بما يسهم في دعم الأولويات التنموية المشتركة، ويعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.