منصور بن زايد: خالص التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"خالص التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني، وصادق الأمنيات لها بدوام العزة والتقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة".