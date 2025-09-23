برئاسة خالد بن محمد بن زايد.. المجلس التنفيذي يعتمد تشكيل مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس، تشكيل مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، برئاسة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان.

ويضمُّ المجلس في عضويته كلاً من رئيس دائرة تنمية المجتمع نائباً لرئيس مجلس الأمناء، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة، ورئيس دائرة الصحة، ومدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ووكيل دائرة البلديات والنقل، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ومدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

ويتولى مجلس الأمناء وضع الخطط الاستراتيجية، ورفع التوصيات والمقترحات، واقتراح البرامج والمشاريع التي تُعنى برعاية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي.

وتحلَّ هيئة زايد لأصحاب الهمم محلَّ مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتتبع دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، لتتولى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية المتخصصة لأصحاب الهمم في أبوظبي، ما يسهم في ترسيخ منظومة رعاية ودمج أصحاب الهمم في الإمارة.