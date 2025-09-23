الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بذكرى اليوم الوطني الـ"95"

حمدان بن محمد
23 سبتمبر 2025 13:24

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للمملكة.

وقال سموه عبر منصة إكس: "نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولشعب المملكة الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للسعودية، ونسأل الله أن يحفظ المملكة موطناً للفخر ومنبعاً للمجد، وأن يديم الأخوة والمحبة بين بلدينا وشعبينا في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن سلمان
حمدان بن محمد
خادم الحرمين الشريفين
