الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يستقبل وفداً من البرلمان العربي

نهيان بن مبارك يستقبل وفداً من البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025 13:44

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بأبوظبي، وفداً من البرلمان العربي برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان، وضم عدداً من النواب وأعضاء البرلمان العربي، حيث جرى تبادل الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط بين دولة الإمارات والأشقاء في العالم العربي.

وأكد معاليه حرص الإمارات على مد جسور التواصل والتعاون مع مختلف المؤسسات العربية، وتعزيز العلاقات القائمة على الأخوة والتضامن والعمل المشترك.

شهد اللقاء، مناقشات شملت سبل تطوير التعاون البرلماني العربي بما يخدم قضايا التنمية المستدامة، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية كأداة لتقريب وجهات النظر وتعزيز الحوار بين الشعوب، كما تطرّق النقاش إلى عدد من التحديات التي تواجه المنطقة، إضافة إلى تمكين الشباب والمرأة باعتبارهما ركيزة أساسية لمستقبل العالم العربي.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
حاكم الفجيرة يستقبل رئيس البرلمان العربي

وأعرب وفد البرلمان العربي عن تقديره الكبير لمكانة دولة الإمارات ودورها الفاعل في دعم التضامن العربي ونشر قيم التسامح والتعايش والسلام، مشيداً بما توليه القيادة الإماراتية من اهتمام بالغ بتعزيز العمل العربي المشترك.

وفي ختام اللقاء، جدّد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، تأكيده على استمرار الإمارات في دعم المبادرات العربية التي تعزز الاستقرار والتنمية، معرباً عن تطلعه إلى أن تكون هذه اللقاءات خطوة نحو شراكات بناءة تعود بالنفع على شعوب المنطقة وتحقق تطلعاتها نحو مستقبل أفضل.

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
البرلمان العربي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©