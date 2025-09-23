طحنون بن زايد: العلاقات الإماراتية السعودية نموذج للأخوة الراسخة والشراكة الاستراتيجية

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، المملكة العربية السعودية في يومها الوطني، وتمنى سموه لشعبها الشقيق المزيد من الرفعة والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين.

وأكد سموه أن العلاقات الإماراتية السعودية نموذج للأخوة الراسخة والشراكة الاستراتيجية، التي ترتكز على تاريخ مشترك وتطلعات طموحة تصب في استقرار المنطقة وتنميتها.

وقال سموه عبر منصة إكس:"نبارك للمملكة العربية السعودية في يومها الوطني، ونتمنى لشعبها الشقيق المزيد من الرفعة والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين. العلاقات الإماراتية السعودية نموذج للأخوة الراسخة والشراكة الاستراتيجية، وترتكز على تاريخ مشترك وتطلعات طموحة تصب في استقرار المنطقة وتنميتها".

نبارك للمملكة العربية السعودية في يومها الوطني، ونتمنى لشعبها الشقيق المزيد من الرفعة والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين.



العلاقات الإماراتية السعودية نموذج للأخوة الراسخة والشراكة الاستراتيجية، وترتكز على تاريخ مشترك… pic.twitter.com/BdmhdOL4MY — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) September 23, 2025