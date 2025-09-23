حاكم الشارقة يقدم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، وذلك في مجلس الشيخ فيصل بن خالد القاسمي بمنطقة الرملة في الشارقة.

وقدم واجب العزاء بجانب سموه، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وعبر سموهم عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي وأبناء وذوي الفقيد بهذا المصاب الجلل، راجين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

قدم التعازي بجانب سموهم كل من: الشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ عبدالرحمن بن سالم القاسمي، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب رئيس دائرة النفط، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس دار الوثائق، وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد والمسؤولين والمواطنين.







