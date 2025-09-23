الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم الشارقة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان سلطان بن خالد بن محمد القاسمي

23 سبتمبر 2025 13:47

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، وذلك في مسجد الملك فيصل بالشارقة. وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة. كما أدى الصلاة على الفقيد كل من، الشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي، المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ عصام بن صقر القاسمي، المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ عبدالرحمن بن سالم القاسمي، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب رئيس دائرة النفط، وعموم عائلة القواسم الكرام، وجمع من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد وجمع من المصلين.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
