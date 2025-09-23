حمدان بن محمد: تطوير قدراتنا الدفاعية المتكاملة أولوية وطنية

ترأس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اجتماع مجلس الدفاع الثالث للعام 2025، حيث أشاد سموه بالدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص القيادة الرشيدة على تطوير الكفاءات الوطنية، والاستثمار في العنصر البشري، والاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لبناء منظومة دفاعية متكاملة. وقال سموه: «إن تطوير قدراتنا الدفاعية المتكاملة يمثل أولوية وطنية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على بناء منظومة دفاعية متقدمة تحمي مكتسباتنا الوطنية وتعزز أمن واستقرار دولتنا وسط المتغيرات العالمية المتسارعة، وإن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يظل الركيزة الأساسية لمسيرتنا، ونعمل على تمكين أفراد قواتنا المسلحة بأحدث العلوم والمهارات، وتزويدهم بأفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، بما يضمن جاهزية دائمة وقوة قادرة على مواجهة مختلف التحديات». وأضاف سموه: «استعرض مجلس الدفاع اليوم مجموعة من البرامج والمشروعات المستقبلية التي تعكس توجهنا الاستراتيجي نحو تعزيز الجاهزية العملياتية ودمج أحدث الابتكارات. ونؤكد التزامنا بمواصلة دعم المؤسسة العسكرية وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتبقى قواتنا المسلحة في طليعة التطوير والتميز، نموذجاً عالمياً يجمع بين الكفاءة والمرونة والقدرة على الاستجابة لمتطلبات الحاضر والمستقبل». وتطرّق الاجتماع إلى جملة من الموضوعات من بينها، متابعة البرامج والمشروعات المستقبلية الهادفة إلى تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز الجاهزية، ودعم مسيرة التحديث والتطوير الشامل في مختلف قطاعات وزارة الدفاع. وفي ختام الاجتماع، وجّه سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الشكر لجميع العاملين في الوزارة، مؤكداً التزام القيادة الرشيدة بتوفير كل ما يلزم لدعم وتطوير المؤسسة العسكرية وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية. حضر الاجتماع، معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق مايك هندرمارش، رئيس جامعة زايد العسكرية، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.