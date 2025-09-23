الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بتوجيهات منصور بن زايد.. افتتاح مدرسة «أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية» نوفمبر المقبل

بتوجيهات منصور بن زايد.. افتتاح مدرسة «أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية» نوفمبر المقبل
23 سبتمبر 2025 14:31

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يبحث التعاون المشترك مع قيادة الحرس الوطني
اليوم.. انطلاق منتدى الرعاية الاجتماعية 2025 في أبوظبي

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تُفتتح في نوفمبر المقبل، مدرسة «أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية» في جزيرة الجبيل بأبوظبي. 
وتعد المدرسة خامس مدرسة عالمية متخصِّصة في مجال فنون الفروسية الكلاسيكية، بعد المدارس الأربع الموجودة في النمسا، وإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا. وتمتد المدرسة على مساحة تبلغ 65 ألف متر مربع، لتوفِّر مرافق متكاملة مخصَّصة لفنون الفروسية الكلاسيكية، في بيئة تعكس إرث الفروسية العربية العريق؛ حيث صُمِّمت منشآتها بعناية لتأمين أعلى مستويات الراحة للخيول، مع اعتماد معايير عالمية دقيقة في مجالات الرعاية والتدريب، لتوفير بيئة ملائمة للفرسان والخيول، وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم في بيئة رياضية تُلبي مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم. 
وتضم مدرسة «أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية» قاعة عروض مُكيَّفة تتسع لـ1200 شخص. كما تحتوي المدرسة على 60 إسطبلاً مزوّداً بنظام تكييف خاص، وتقنيات مراقبة متقدمة، إلى جانب عيادة للرعاية البيطرية وإعادة التأهيل، وساحات للتدريب، ومسارات مُظلَّلة للخيول والرياضيين.
وتوفّر «أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية» مساحات ثقافية وتعليمية وحِرَفية تُعنى بحفظ المعارف في مجال الفروسية وضمان نقلها إلى الأجيال المقبلة، حيث يُقدِّم «معرض الفروسية» في المدرسة مجموعةً مختارة من القطع الأثرية النادرة، التي توثِّق تاريخ الفروسية عبر القرون في مختلف الحضارات. 
كما تضم المدرسة مكتبةً تُعد من بين أكبر مكتبات الفروسية على مستوى العالم، حيث تحتوي على أكثر من 10,000 كتاب، فيما تضم «دار الحِرَف»، الذي يعد أول دار لصناعة سروج الفروسية في دولة الإمارات، ويهدف إلى إعادة إحياء هذه الحِرَفة التقليدية وتطويرها. 
وتقدم مدرسة «أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية» مجموعة من البرامج التعليم الأساسي التي تبدأ من «أكاديمية الفرسان الناشئين»، وصولاً إلى «برنامج الفروسية»، الذي يمتد لأربع سنوات. 
وتوفّر هذه البرامج مسارات تعليمية لمختلف المراحل العمرية، كما تُتيح الفرصة أمام الفرسان الناشئين، بما في ذلك الأطفال من أصحاب الهمم، للانخراط في بيئة تعليمية متكاملة؛ حيث يُسهم كل برنامج في إعداد جيل جديد من الفرسان، وفق منهجية تقوم على قيم ومبادئ الانضباط والمثابرة والاحترافية.

أبوظبي
منصور بن زايد
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©