حميد بن راشد يستقبل وزير الطاقة والبنية التحتية

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم بالديوان الأميري، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

اطّلع صاحب السمو حاكم عجمان، خلال اللقاء على خطط الوزارة ومشاريعها التطويرية والمستقبلية في إمارة عجمان، إلى جانب أبرز المبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية وقطاع الطاقة بالدولة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز جودة الحياة.

وأثنى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودورها المحوري في إطلاق وتنفيذ مشاريع حيوية تخدم المواطنين والمقيمين، مؤكداً أهمية هذه المشاريع في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات على خريطة الاستدامة العالمية.

وقال سموه إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الطاقة والبنية التحتية، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاه المجتمع.

بدوره، أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أنّ إمارة عجمان، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، تحرص على الاستثمار في قطاع البنية التحتية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، بما يعزز مسيرة الإمارة نحو مستقبل أكثر استدامة وتنافسية بمختلف المجالات.

وأضاف سموه: «ملتزمون في عجمان بالعمل والتعاون الوثيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، والجهات المعنية كافة، لضمان تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تعزيز كفاءة المرافق الحيوية، ودعم النمو الاقتصادي، وتوفير بيئة عمل متطورة أمام المستثمرين، إلى جانب تسهيل حركة التجارة والسياحة، وفتح المجال لمزيد من فرص العمل».

من جانبه أشاد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية بحرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على متابعة المشاريع التنموية، ودعمه المتواصل لخطط الوزارة، مؤكداً أنّ هذا الحرص يعكس اهتمام سموه بتطوير بنية تحتية متكاملة في إمارة عجمان تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وسعادة حمد عبدالله بن غليطة الغفلي رئيس مكتب حاكم عجمان، وسعادة يوسف النعيمي مدير ‏عام دائرة التشريفات والضيافة.