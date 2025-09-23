الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمار بن حميد يمنح قيادتين أمنيتين بدبي «وسام شرطة عجمان»

عمار بن حميد يمنح قيادتين أمنيتين بدبي «وسام شرطة عجمان»
23 سبتمبر 2025 16:29

كرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم في الديوان الأميري، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، واللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي من كبار ضباط شرطة دبي، بمنحهما وسام شرطة عجمان، تقديراً لما قدماه من جهود مخلصة طوال سنوات عملهما في سبيل تعزيز أمن الوطن واستقراره. وأشاد سمو ولي عهد عجمان خلال اللقاء بجهود اللواء خليل إبراهيم المنصوري، واللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنّ هذا التكريم يأتي في إطار ثقافة الوفاء والتقدير التي تنتهجها قيادة دولة الإمارات تجاه أبنائها الأوفياء الذين لم يدخروا جهداً في خدمة الوطن ورفعته.وثمّن سموه، ما قدمه اللواء خليل إبراهيم المنصوري، واللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي من تعاون وتنسيق مستمر مع شرطة عجمان، أسهمت في تطوير العمل الشرطي ورفع كفاءته، ما كان له أثر بارز في تنفيذ استراتيجيات أمنية فعّالة ساهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول أماناً واستقراراً على مستوى العالم. وأضاف سموه أن رجال الشرطة ركيزة متينة في مسيرة الدولة التنموية، فهم العيون الساهرة التي قدمت الكثير لحماية المجتمع وضمان أمنه وأمانه، لقد أدّوا الرسالة بأمانة، وجسدوا أسمى معاني الولاء والانضباط والكفاءة، وتكريمهم اليوم بوسام شرطة عجمان هو أقل ما يمكن تقديمه عرفاناً لما بذلوه من تضحيات. من جانبهما، عبّر اللواء خليل إبراهيم المنصوري، واللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي عن عميق شكرهما وامتنانهما لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس حرص القيادة على تكريم أبناء الوطن الذين سهروا على أمنه وأسهموا في نهضته، مشيرين إلى أنّ خدمة الوطن شرف لا يرتبط بزمن، وأنّ الإخلاص والولاء لوطنهم ثابت لا يتغير. حضر اللقاء الشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وسعادة يوسف النعيمي مدير ‏عام دائرة التشريفات والضيافة.‏

المصدر: وام
عمار بن حميد النعيمي
عجمان
شرطة عجمان
