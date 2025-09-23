طحنون بن زايد يلتقي شاماث باليهابيتيا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سوشال كابيتال»

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، شاماث باليهابيتيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سوشال كابيتال».



وقال سموه عبر حسابه على منصة إكس: «التقيت شاماث باليهابيتيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سوشال كابيتال»، حيث ناقشنا التحولات التقنية العالمية واقتصاديات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على دور الطاقة بوصفها عاملاً حاسماً، إضافة إلى أحدث التطورات في تبنّي التطبيقات وتنفيذها على نطاق واسع.



كما بحثنا مستقبل تحويل الأصول إلى رموز رقمية عند تقاطع الذكاء الاصطناعي والطاقة، وأكدنا أهمية استكشاف فرص التعاون لبناء بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسع، بما يسرّع وتيرة الابتكار ويعزز القدرة على مواكبة التحولات المقبلة».





