«أبوظبي للثقافة والفنون» تطلق دورة جديدة لجائزتي الإبداع والفنون البصرية

أعلنت «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» عن الدورة الجديدة لجائزتيها في مجال «الفنون البصرية» و«الإبداع»، اللتين تنظمهما بالتعاون مع شركة «جلف كابيتال»، بهدف الاستثمار في المواهب الشابة، ورعاية وتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم والاحتفاء بإنجازاتهم في مجالات الفنون المختلفة بدولة الإمارات. وشكّلت هذه الجوائز منذ انطلاقها عام 2013 منصة هامة لدعم التميز الفني، إذ أتاحت للمبدعين الناشئين فرص التقدير والانتشار والتطور، وبما يسهم في تعزيز حضورهم ومواصلة نموهم في المشهدين الثقافي والفني. وقالت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسّس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، إن الجائزتين تسهمان منذ تأسيسهما عام 2013، في تطوير مهارات مبدعي وفناني الإمارات الشباب والارتقاء بخبراتهم، وتشجيعهم على صقل تجاربهم في مجالات الفنون الأدائية والبصرية والتعبير الأدبي، بجانب تشجيع مشاركة أعمال الفائزين مع جمهور أوسع ضمن مهرجان أبوظبي في العاصمة والخارج، بما يمكّنهم من الإسهام بفعالية في المشهد الثقافي والصناعات الإبداعية في الإمارات والعالم. من جانبه قال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، إن هذه الجوائز تُعد منصة حيوية تمنح الفنانين الناشئين فرصة هامة لإبراز مواهبهم ومشاركة تجاربهم ونيل التقدير الذي يستحقونه على المستويين المحلي والدولي، لافتاً إلى أن أهمية الاستثمار في الجيل الجديد من المبدعين لتمكين المجتمعات وتعزيز الحراك الفني والثقافي في الدولة. وتستقبل الجائزتان طلبات المشاركة حتى 8 نوفمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في ديسمبر من العام نفسه، لتعرض الأعمال الفائزة فيهما لاحقاً ضمن مهرجان أبوظبي 2026.

وتُتاح المشاركة في جائزة الإبداع «لفناني الإمارات الناشئين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، سواء بشكل فردي أو ضمن مجموعات لا تتجاوز خمسة مشاركين، على أن تضم كل مجموعة عضواً إماراتياً واحداً على الأقل. ودعت الجائزة، المبدعين الشباب في مجالات الموسيقى والمسرح والأداء وفنون الكلمة المنطوقة، إلى تقديم أعمال تعبّر عن طاقاتهم الإبداعية وتلهم الجمهور بتجارب فنية معاصرة.وتخضع الأعمال المقدمة لتقييم دقيق يستند إلى معايير الجدارة الفنية، والأصالة، والإبداع، والمهارات التقنية، وجودة العرض، ورواية القصص، إضافة إلى مستوى الاحترافية. ويحصل الفائز فيها على جائزة كبرى قيمتها 20 ألف درهم إماراتي.

أما جائزة «الفنون البصرية» فتُكرّم الفنانين الإماراتيين الناشئين في مجالات الفنون البصرية المختلفة، كما تسعى إلى إبراز دور التجريب والحوار الفني ورواية القصص البصرية في إثراء المشهد الإبداعي المعاصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتاح المشاركة في الجائزة أمام الفنانين الإماراتيين الناشئين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، سواء بشكل فردي أو ضمن مجموعات مكوّنة من اثنين إلى أربعة مشاركين، على أن تضم كل مجموعة عضواً إماراتياً واحداً على الأقل.

وتشمل الفئات المؤهلة للمشاركة كلاً من الفيديو، والأفلام، والرسوم المتحركة، والتصوير الفوتوغرافي، والرسم، والنحت، والأعمال التركيبية، حيث تخضع الأعمال المقدمة لتقييم شامل يستند إلى معايير الجدارة الفنية، والأصالة، والإبداع، والمهارات التقنية، إضافة إلى قوة التأثير والإلهام. ويحصل الفائز على جائزة كبرى قيمتها 10 آلاف درهم إماراتي.