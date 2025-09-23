الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سويحان تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

سويحان تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
23 سبتمبر 2025 16:57

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الثلاثاء، في دولة الإمارات. 
وقال "المركز" في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 43.6 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
