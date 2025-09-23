سويحان تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الثلاثاء، في دولة الإمارات.

وقال "المركز" في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 43.6 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 43.6 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 43.6°C in Sweihan (Al Ain) at 14:45 UAE Local time. pic.twitter.com/Dtn3mSdS6G — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) September 23, 2025