الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توقعات الطقس في الإمارات غداً

توقعات الطقس في الإمارات غداً
23 سبتمبر 2025 17:28

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً مغبراً أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية ، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الإضطراب، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:32، والمد الثاني عند الساعة 02:52، والجزر الأول عند الساعة 08:09، والجزر الثاني عند الساعة 20:39.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:36، والمد الثاني عند الساعة 23:48، والجزر الأول عند الساعة 17:06، والجزر الثاني عند الساعة 05:16.

المصدر: وام
